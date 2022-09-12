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Вечером враг выпустил по областям Украины 11 крылатых ракет, 7 из них были сбиты над Днепропетровщиной.
Об этом сообщает Воздушное командование «Восток».
— Противником вечером воскресенья был нанесен ракетный удар по зоне ответственности соединения. Всего врагом применено 11 крылатых ракет. Подразделениями воздушного командования «Восток» сбито 7 крылатых ракет в Днепропетровской области, — говорится в сообщении.
Также добавляется, что из них 5 – Х-101, 2 – Калибр. Еще две ракеты уничтожены подразделениями Воздушных Сил Полтавской области.
Напомним, сегодня, 11 сентября, российские военные в очередной раз произвели обстрел города Вознесенск Николаевской области, что в 30 км от Южноукраинской АЭС.
Одна из ракет попала в пятиэтажное здание в Николаеве, повреждения получили и несколько окрестных жилых домов. Пострадали 9 гражданских лиц, 3 из них госпитализированы.
Кроме того, сегодня ночью, 11 сентября, в 02:00 в Николаевской области сработало ПВО и были сбиты две вражеские ракеты.
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Вечером враг выпустил по областям Украины 11 крылатых ракет, 7 из них были сбиты над Днепропетровщиной.
Об этом сообщает Воздушное командование «Восток».
— Противником вечером воскресенья был нанесен ракетный удар по зоне ответственности соединения. Всего врагом применено 11 крылатых ракет. Подразделениями воздушного командования «Восток» сбито 7 крылатых ракет в Днепропетровской области, — говорится в сообщении.
Также добавляется, что из них 5 – Х-101, 2 – Калибр. Еще две ракеты уничтожены подразделениями Воздушных Сил Полтавской области.
Напомним, сегодня, 11 сентября, российские военные в очередной раз произвели обстрел города Вознесенск Николаевской области, что в 30 км от Южноукраинской АЭС.
Одна из ракет попала в пятиэтажное здание в Николаеве, повреждения получили и несколько окрестных жилых домов. Пострадали 9 гражданских лиц, 3 из них госпитализированы.
Кроме того, сегодня ночью, 11 сентября, в 02:00 в Николаевской области сработало ПВО и были сбиты две вражеские ракеты.