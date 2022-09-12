Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула гордится эффективностью партизанов в южных областях.
Об этом он рассказал изданию Novinky.cz.
По словам дипломата, даже русскоговорящие люди полностью доказали, что они идентифицируют себя как украинцы.
— Я считаю, что партизанские отряды, действующие вокруг Херсона или в Николаевской области, очень эффективны, когда ликвидируют предателей и коллаборантов, — выразил свое восхищение представитель Чехии.
Напомним, экс-командующий сухопутными войсками Польши гордится размахом партизанщины в Херсонской области.
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Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула гордится эффективностью партизанов в южных областях.
Об этом он рассказал изданию Novinky.cz.
По словам дипломата, даже русскоговорящие люди полностью доказали, что они идентифицируют себя как украинцы.
— Я считаю, что партизанские отряды, действующие вокруг Херсона или в Николаевской области, очень эффективны, когда ликвидируют предателей и коллаборантов, — выразил свое восхищение представитель Чехии.
Напомним, экс-командующий сухопутными войсками Польши гордится размахом партизанщины в Херсонской области.