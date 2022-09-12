Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула гордится эффективностью партизанов в южных областях.

Об этом он рассказал изданию Novinky.cz.

По словам дипломата, даже русскоговорящие люди полностью доказали, что они идентифицируют себя как украинцы.

— Я считаю, что партизанские отряды, действующие вокруг Херсона или в Николаевской области, очень эффективны, когда ликвидируют предателей и коллаборантов, — выразил свое восхищение представитель Чехии.

Напомним, экс-командующий сухопутными войсками Польши гордится размахом партизанщины в Херсонской области.