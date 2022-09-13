В преддверии зимы в Николаевской области готовят пункты выдачи воды в теплых помещениях.

Об этом « Бабелю » рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

— Мы дополнительно производим скважины и источники воды, мы ее развозим, ремонтируем инфраструктуру питьевой воды и канализации, поскольку увеличилось количество аварий из-за качества воды, — сказал Виталий Ким.

Кроме того, по его словам, в области готовят «материальный резерв», закупая топливо и теплые вещи, отопители.

- Отопительная система готова. Единственный риск видим в том, что государство-террорист намеренно будет обстреливать критическую инфраструктуру. Такая угроза есть, мы готовимся ремонтировать», — объяснил Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий на рабочих местах погибли 163 украинца, из них 26 в Николаевской области.