Петр Порошенко с волонтерами ОО «Дело Громад» передали снаряжение и пикап для новой бригады ВСУ.

Об усилении подразделения сообщили в политсиле «Европейской солидарности».

— Мы все помним, как Главнокомандующий Вооруженными Силами Залужным вместе с генералом Забродским сказали, что нам для эффективной победы нужно 20-30 новых бригад. И вот сегодня мы комплектуем вновь бригаду. Мы не скажем какую, но она уже в ближайшее время завершит боевое слаживание и будет выходить на фронт. Это ретранслятор для бригадного комплекта. Это дроны «Autel», они будут довозиться и снабжать информацией командиров взводов и рот. Это радиостанции, антенны, навигаторы. Это защищенные планшеты , которые являются большим дефицитом. Мы взяли десяток, и это сделало наш день, – рассказал пятый президент Украины.

Порошенко также показал сотню буржуек, готовых отправиться на передовую.

— Мы их заказали, в том числе и на украинских производствах военно-промышленного комплекса, включая Кузницу на Рыболовном. У нас сегодня бригадный комплект, состоящий из сотни буржуек. Это фантастическая буржуйка, где можно и засушить берцы, и обеспечить прогрев, когда ночи холодные. А уже через две недели будет минусовая температура ночью, – говорит Петр Порошенко.

Также в бригаду для артиллерийских и противотанковых подразделений передают новый пикап Mitsubishi L200.