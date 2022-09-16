Жители Николаевской и Одесской области наладили схему нелегальной миграции за границу граждан Украины – военнообязанных мужчин. Необходимые документы они производили за 4000 долларов США.

Об этом сообщает Офи Генерального прокурора Украины.

Одного из участников схемы – жителя Одесской области правоохранители задержали в г. Черноморске во время получения второй части средств – 3500 долларов США и передачи «заказчику» документов, которые давали основания пересечь границу.

Еще одну аналогичную схему правоохранители разоблачили во Львовской области. Член львовской общественной организации вместе с сообщником разработали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в Республику Польша в качестве волонтеров. За 10 000 долларов США они организовали изготовление документов, предоставляющих право перевозить гуманитарные грузы. Также они обеспечивали включение в электронную базу данных «Путь».

Правоохранители задержали жителя Львовщины после получения последней части оговоренной суммы – 5000 долларов США.

Трем лицам поставлено в известность о подозрении по факту незаконной переправки через государственную границу Украины, по предварительному сговору, группой лиц (часть 3 статьи 332 УК Украины).

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляется следователями Нацполиции, оперативное сопровождение – СБУ. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.