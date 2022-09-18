Масштабную стрельбу в центре временно оккупированного Херсона устроили российские наемники, которые не поделили награбленное перед бегством из Украины, уверен советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В Twitter он сообщил, что стрельба в центре Херсона — еще одно проявление нарастающего напряжения между ПВК Вагнера, заключенными, которых РФ вербует для войны против Украины, кадыровцами, военными РФ и ФСБ.

– Количество «бытовых конфликтов» увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных Сил Украины, - написал Михаил Подоляк.

Напомним, примерно в 20:00 часов жители оккупированного Херсона начали слышать эхо звуков от стрелкового оружия .