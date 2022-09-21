Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что президент РФ Владимир Путин решил отправить на войну молодых ребят, среди которых не имеет поддержки, и мужчин с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

— Ехал в машине на работу. Попалась информация, что Путин объявил частичную мобилизацию вместо того, чтобы признать поражение в этой «военной операции» и вывести все войска. Такое очередное испытание для Украины. Насколько я понял, первой категорией мобилизованных Путиным будут молодые люди до 35 лет, которых он собирается похоронить на территории Украины. Плюс мобилизовать после референдума на оккупированных территориях хотят украинских граждан, которые возьмут российский паспорт. При том, что у Путина основная поддержка электората среди людей старше 50 лет. То есть он убивает молодых, тех, кто может мыслить, чтобы удержаться у власти за счет стариков. Ось така *****, малята, – сказал Виталий Ким.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Отправку людей на войну Владимир Путин назвал необходимыми шагами для защиты территориальной целостности.

Также Владимир Путин снова начал угрожать ядерным оружием. Во время своего выступления он заявил, что страны Запада устроили «ядерный шантаж» России, при угрозе территориальной целостности она готова «использовать все имеющиеся у себя средства».