Минобороны России отчиталось, что уничтожило в Новой Одессе бригаду терробороны и десятки «националистов».

Об этом говорится в сводке ведомства от 20 сентября.

«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новогригоровка и Новая Одесса Николаевской области уничтожено более 70 националистов, более 15 единиц специальной военной техники и автомобилей», — заявило Минобороны РФ.

Как сообщалось, ракетный удар был нанесен 19 сентября. Были повреждены частные дома, торговые киоски, аптека, магазин. Также в результате обстрела произошел пожар гаража на территории частного домовладения. Пострадавших нет.

Позже стало известно, что россияне избивали по центру города из самолетов-истребителей Су-35 двумя крылатыми ракетами Х-59.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации отчитались о якобы уничтожении склада с 45 тысяч тонн боеприпасов в городе Вознесенск Николаевской области.

Как сообщалось, днем 11 сентября в Вознесенске раздались взрывы. Стратегической авиацией враг ударил по городу тремя крылатыми ракетами Х-555, попавшими в элеватор с запасами пшеницы. Также в результате ракетных обстрелов снова получили повреждения дома жителей города.