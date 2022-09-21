В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич написал в Twitter.

При этом он добавил, что Рига не будет менять введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами.

— По соображениям безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз уклоняющимся от мобилизации гражданам России, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России анонсирована акция протеста против мобилизации, которую объявил президент Владимир Путин.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ за более чем полгода вторжения в Украину составили менее шести тысяч военных, но мобилизация нужна.