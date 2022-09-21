Один из пунктов указа президента РФ Владимира Путина о частной мобилизации в РФ скрыт от широкой аудитории.

В России многие обратили внимание на один из пунктов указа Путина, так как он оказался «загадочным».

В версии указа, опубликованной на сайте Кремля, пункт №7 пропущен, а в версии указа, размещенной на сайте для официального опубликования нормативных актов, говорится, что это пункт «для служебного пользования».

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

После этого в России анонсировали акцию протеста против мобилизации.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ за более чем полгода вторжения в Украину составили менее шести тысяч военных, но мобилизация нужна.