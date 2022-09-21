На фоне объявления частичной мобилизации в России и планов Кремля аннексировать четыре области Украины, первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, как жители оккупированных территорий могут избежать принудительной мобилизации.

Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Соболевского, в первую очередь «в группе риска» находятся мужчины призывного возраста, получившие паспорт страны-агрессора или предоставившие свои персональные данные оккупантам, включая и «коллаборантов среднего звена».

Чиновник отметил, что лучший способ избежать принудительной мобилизации – выехать на подконтрольную Украине территорию.

— Если это невозможно — изменить место жительства, известное оккупационным властям, и пытаться избегать пересечения блокпостов и патрулей, — отметил он.

По его словам, последний способ может как минимум отсрочить принудительную мобилизацию.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

К тому же тринадцать общественных организаций призвали российских военных отказаться от участия в «спецоперации» или сдаться в плен украинской армии.

Ранее глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». Его оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября.