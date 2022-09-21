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На фоне объявления частичной мобилизации в России и планов Кремля аннексировать четыре области Украины, первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, как жители оккупированных территорий могут избежать принудительной мобилизации.
Об этом он сообщил в Telegram.
По словам Соболевского, в первую очередь «в группе риска» находятся мужчины призывного возраста, получившие паспорт страны-агрессора или предоставившие свои персональные данные оккупантам, включая и «коллаборантов среднего звена».
Чиновник отметил, что лучший способ избежать принудительной мобилизации – выехать на подконтрольную Украине территорию.
— Если это невозможно — изменить место жительства, известное оккупационным властям, и пытаться избегать пересечения блокпостов и патрулей, — отметил он.
По его словам, последний способ может как минимум отсрочить принудительную мобилизацию.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.
К тому же тринадцать общественных организаций призвали российских военных отказаться от участия в «спецоперации» или сдаться в плен украинской армии.
Ранее глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». Его оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября.
На фоне объявления частичной мобилизации в России и планов Кремля аннексировать четыре области Украины, первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, как жители оккупированных территорий могут избежать принудительной мобилизации.
Об этом он сообщил в Telegram.
По словам Соболевского, в первую очередь «в группе риска» находятся мужчины призывного возраста, получившие паспорт страны-агрессора или предоставившие свои персональные данные оккупантам, включая и «коллаборантов среднего звена».
Чиновник отметил, что лучший способ избежать принудительной мобилизации – выехать на подконтрольную Украине территорию.
— Если это невозможно — изменить место жительства, известное оккупационным властям, и пытаться избегать пересечения блокпостов и патрулей, — отметил он.
По его словам, последний способ может как минимум отсрочить принудительную мобилизацию.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации . Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.
К тому же тринадцать общественных организаций призвали российских военных отказаться от участия в «спецоперации» или сдаться в плен украинской армии.
Ранее глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». Его оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября.