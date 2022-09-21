Патриоты постоянно работают над срывом референдума рашистов.

Об этом сообщает в Telegram движение «Желтая лента».

— Активисты движения Желтая Лента распространяют проукраинские граффити и открытки, распространяют символ движения Желтая Лента, зарисовывают флаги РФ, – говорится в сообщении.

Ранее глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». Его оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября.