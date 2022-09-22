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Командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным «Волина», который является одним из пяти уволенных командиров «Азовстали», обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и поблагодарил освобождения из плена.
Об этом шла речь во время прямого включения главы государства с только что уволенными защитниками «Азовстали», которые в настоящее время согласно договоренностям находятся в Турции.
— Я очень благодарен за то, что нас вернули. Я вам очень благодарна, просто эмоцыъ переполняют. Благодарю вас от всех Вооруженных Сил, от морских пехотинцев, защищавших «Азовсталь». Я приду в себя и скажу все, что должен сказать. Пока огромное спасибо вам, всей команде, всему украинскому народу и людям, которые участвовали в нашем возвращении, - обратился Сергей Волынский к президенту Украины.
В ответ на это Владимир Зеленский выразил защитнику свою благодарность.
– Вы уже все сделали. Вы можете уже не благодарить и немного отдохнуть. Мы вам благодарны!, – сказал президент.
Как известно, Украина освободила из плена 215 защитников, среди них 108 азовцев.
Командир николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным «Волина», который является одним из пяти уволенных командиров «Азовстали», обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и поблагодарил освобождения из плена.
Об этом шла речь во время прямого включения главы государства с только что уволенными защитниками «Азовстали», которые в настоящее время согласно договоренностям находятся в Турции.
— Я очень благодарен за то, что нас вернули. Я вам очень благодарна, просто эмоцыъ переполняют. Благодарю вас от всех Вооруженных Сил, от морских пехотинцев, защищавших «Азовсталь». Я приду в себя и скажу все, что должен сказать. Пока огромное спасибо вам, всей команде, всему украинскому народу и людям, которые участвовали в нашем возвращении, - обратился Сергей Волынский к президенту Украины.
В ответ на это Владимир Зеленский выразил защитнику свою благодарность.
– Вы уже все сделали. Вы можете уже не благодарить и немного отдохнуть. Мы вам благодарны!, – сказал президент.
Как известно, Украина освободила из плена 215 защитников, среди них 108 азовцев.