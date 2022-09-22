В среду, 21 сентября, Украина вернула из плена оккупантов 215 защитников, из них 108 - бойцы Азова. Командиры Азова находятся в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Согласно договоренностям, пять украинских командиров находятся в Турции под гарантиями защиты и безопасности, заявил он.

Речь идет о командире Отдельного отряда специального назначения «Азов» Денисе Прокопенко «Рэдисе», и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского «Волыну», заместителя командира полка «Азов» Святослава Паламара, командира 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Дениса Шлегу, а также Олега Хоменко из «Азова».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пять командиров будут в Турции до конца войны под протекцией президента Турции Тайипа Эрдогана.