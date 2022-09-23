Николаевская областная станция переливания крови призвала доноров с III(+), IV(+), I(-), II(-), III(-) и IV(-) группой крови завтра, 24 сентября, присоединиться к сдаче крови.

Об этом сообщается на канале заведения в Телеграмме.

Сдать кровь можно с 8.00 до 13:00 по адресу: переулок Радио, 2.

Следите за ежедневными объявлениями областной станции переливания крови. Ваша помощь может спасти чью-то жизнь!

Напомним, что 2 сентября в помещении Николаевской областной станции переливания крови выстроилась длинная очередь из желающих сдать кровь. Администрация заведения выразила восхищение николаевцами и искренне поблагодарила их за помощь.