Вернувшиеся из российского плена граждане Великобритании рассказали, как россияне подвергали их пыткам — били, резали ножом, инсценировали смертную казнь и подключали к электрическому току.

Об этом они рассказали в интервью изданию Daily Mail.

Пленные говорят, что на борту самолета по дороге в Саудовскую Аравию они впервые за несколько месяцев ели «настоящую еду».

— У нас была говядина и рис, курица, блины с начинкой, – рассказал британский парамедик Джон Хардинг, который в последние годы служил в полку «Азов» Национальной гвардии Украины.

По его словам, он сильно похудел в плену, поскольку их держали в тюремной камере по 23 часа в сутки. Также, по его словам, россияне «очень изобретательны», когда речь идет о пытках.

Они переоборудовали старый телефон таким образом, что военнопленный набирал номер, а когда циферблат возвращался на место, то бил электрическим током.

— Были избиения, удары током и еще раз избиения. Один парень получил ножевое ранение в ногу, после чего его зашили. Думаю, нас пытали ради забавы, – подчеркнул Джон Хардинг.

По его словам, избиения могли занять несколько часов.

Издание пишет, что британцы также подвергались психологическим пыткам. Как рассказал Джон Хардинг, охранники даже вынудили его перед расстрелом записать прощальное видео для дочери.

Напомним, Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.