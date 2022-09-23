В первую очередь, в Республике Молдова пытаются оценить возможные последствия мобилизации в РФ для соседних украинских Одесской и Николаевской областей.

Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на спикера парламента этой страны Игоря Гросу.

Поэтому уже завтра, 24 сентября, президент Майя Санду созвала Высший совет безопасности с участием национальных военных и силовых ведомств, чтобы оценить риски российской мобилизации для Одесчины и Николаевщины.

— Итак, первое, что будет против нас – это новая волна украинских беженцев, — высказался Игорь Гросу.

В Кишиневе также назвали российские планы очередной эскалацией войны, против которой выступает Молдова, продолжающая поддерживать Украину.

Ранее сообщалось, на фоне объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации в РФ за два дня в городах страны-агрессора подожгли шесть военкоматов и два здания администраций.