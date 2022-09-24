Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций населённых пунктов в Луганской области. Так, будут созданы 22 городские, поселковые и сельские военные администрации.

Образование военных администраций в общинах является залогом принятия быстрых решений для спасения людей на территориях после деоккупации, пояснил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Во исполнение Закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю: Образовать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, созданных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 № 62/2021 «Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области», такие военные администрации населенных пунктов (в документе приведен полный список н.п. – прим.)», – говорится в тексте указа Зеленского.

Глава Луганской ОВА пояснил, что эти указы и распоряжения президента – экстренная мера по спасению людей, десятки тысяч которых входят в зиму без света, газа, отопления.

«Мной было принято решение в каждой общине Луганщины создать военную администрацию. При деоккупации это позволит начальнику территории практически мгновенно принимать решения. К примеру, для выделения средств не нужно будет искать депутатов местных советов, многие из которых стали коллаборантами, или просто бежали в Россию», – написал Гайдай в Сети.

Он добавил, что при деоккупации территорий многие критические вопросы необходимо будет решать сразу на месте.

«Мы к этому готовы – на каждую территорию назначен начальник военной администрации, у которого уже разработан индивидуальный план экстренных действий в зависимости от проблем и особенностей того или иного общества», – проинформировал глава Луганской области.



