Российский диктатор Владимир Путин подписал законы о лишении свободы за отказ участвовать в боевых действиях, за добровольную сдачу в плен, за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву.

Соответствующий документ опубликован на официальном российском интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом, самовольное оставление части или места службы или неявка на службу без уважительных причин, совершенные солдатом, проходящим военную службу по призыву или контракту, будет караться тюрьмой на срок от пяти до десяти лет.

При этом находящиеся в запасе россияне во время прохождения ими военного собрания будут нести такую же уголовную ответственность.

Также в России вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен ( от трех до десяти лет) и уголовная ответственность за мародерство ( до пятнадцати лет).