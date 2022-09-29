В последний пакет военной помощи США включен широкий спектр важного боевого оборудования, но часть, в том числе и новые установки HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга в среду, сообщает «Европейская правда».

Последний пакет помощи включает в себя 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем вместе с соответствующими боеприпасами. В рамках программы USAI Соединенные Штаты будут закупать эти системы у производителя с целью предоставления их Украине, а не изымать их непосредственно из американских военных запасов, как это было сделано ранее с 16 реактивными системами HIMARS, отправленными в Украину.

По словам высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США, прибытие последних обещанных Украине HIMARS может занять некоторое время.

— Закупка и доставка этих систем HIMARS и боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление - это только начало процесса закупки, - сказал чиновник.

Хотя долгосрочная закупка вновь HIMARS для Украины не мешает США продолжать изымать существующие системы из арсенала в случае необходимости, она служит большей цели — иметь эти системы по контракту и в резерве для поставок позже, сказал чиновник.

— Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они понадобятся украинским вооруженным силам в будущем», — сказал чиновник. «Это действительно значительная инвестиция, и она предназначена для того, чтобы в будущем у Украины было то, что ей нужно на долгосрочную перспективу для сдерживания будущих угроз, что никоим образом не исключает того, что мы будем продолжать инвестировать в их нынешние силы, используя доступные сегодня возможности и которые мы можем получить сегодня из американских запасов, — пояснил он.

Как отмечается, планирование будущих оборонных потребностей Украины после завершения войны не является новой концепцией. В апреле министр обороны США Ллойд Остин провел первое из серии заседаний Украинской контактной группы по обороне. Первая встреча прошла в Германии. Тогда министр отметил необходимость обеспечения не только неотложных потребностей Украины, но и ее будущих оборонных потребностей.

— Украина нуждается в нашей помощи, чтобы победить сегодня. И они все еще будут нуждаться в нашей помощи, когда война закончится, - сказал он.

Также в последний пакет помощи США входят 150 «Хамви», 150 тактических автомобилей, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, бронежилеты и ряд тактических защищенных систем связи, наблюдения и оптики.

Чиновник Пентагона также сообщил, что пакет включает 20 многофункциональных радаров, которые могут отслеживать воздушные объекты и угрозы, включая минометный и артиллерийский огонь, а также вражеские беспилотные летательные аппараты.

Напомним, 28 сентября Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $1,1 млрд, включающего, в частности, 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.