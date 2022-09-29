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На сессии Первомайского городского совета 29 сентября было поддержано решение о демонтаже элемента памятного знака в сквере «Освобождения». «Советскую звезду» установили в городе в честь 30-летия освобождения Украины от нацистских захватчиков.
О решении горсовета сообщил депутат и автор проекта Евгений Нотевский, передает «Суспільне».
Памятный знак – пятиконечная звезда, расположенная в сквере «Освобождение» на улице Михаила Грушевского. По словам Евгения Нотевского, решение о «О демонтаже элемента объекта культурного наследия памятного знака» было принято большинством голосов депутатов.
Как отмечается в решении, управление культуры Первомайского совета должно обеспечить хранение демонтированного элемента культурного наследия.
Ранее в Вознесенске демонтировали памятник участнику советской революции, советскому писателю, красноармейцу и чекисту Николаю Островскому.
Напомним, что в прифронтовом Славянске (Краматорский район Донецкой области) почти за 750 тысяч гривен продали памятник Ленину.
Также напомним, что в эстонском городе Нарва 16 августа начали демонтаж танка-памятника .
В городе Переяслав Киевской области местные власти снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией.
На сессии Первомайского городского совета 29 сентября было поддержано решение о демонтаже элемента памятного знака в сквере «Освобождения». «Советскую звезду» установили в городе в честь 30-летия освобождения Украины от нацистских захватчиков.
О решении горсовета сообщил депутат и автор проекта Евгений Нотевский, передает «Суспільне».
Памятный знак – пятиконечная звезда, расположенная в сквере «Освобождение» на улице Михаила Грушевского. По словам Евгения Нотевского, решение о «О демонтаже элемента объекта культурного наследия памятного знака» было принято большинством голосов депутатов.
Как отмечается в решении, управление культуры Первомайского совета должно обеспечить хранение демонтированного элемента культурного наследия.
Ранее в Вознесенске демонтировали памятник участнику советской революции, советскому писателю, красноармейцу и чекисту Николаю Островскому.
Напомним, что в прифронтовом Славянске (Краматорский район Донецкой области) почти за 750 тысяч гривен продали памятник Ленину.
Также напомним, что в эстонском городе Нарва 16 августа начали демонтаж танка-памятника .
В городе Переяслав Киевской области местные власти снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией.