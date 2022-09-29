В Николаеве обязательно будет отремонтирована инфраструктура водоснабжения с нормальным качеством питьевой воды.

Об этом в интервью журналисту Стефану Шохеру рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

— Риски, с которыми мы живем, это военные риски. Россияне могут разрушить нашу инфраструктуру и знают, как это сделать. Вторая проблема у нас – вода. У нас плохое качество воды. И мы должны продолжать ремонт системы. Но, в общем, мы на 97 процентов уверены, что сможем. Мы это сделаем, – подчеркнул руководитель региона.

Он добавил, что в течение сентября на поле боя Украина меняет ситуацию в свою пользу

— В общем, время работает на нас: мы имеем поддержку мира и сила нашей армии постоянно растет… У нас есть воля и мотивация защищаться. Но выбора у нас нет. Если Россия окончит эту войну, эта война закончится. Если мы закончим эту войну, Украины больше не будет. Это разница, - подытожил Виталий Ким.

Как говорил вице-мэр Николаева Виталий Луков, николаевцам не стоит употреблять воду из радиаторов.