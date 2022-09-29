Офис Генерального прокурора Украины сообщил о начале расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, после вражеских артиллерийских обстрелов одного из жилых районов Николаева, в результате чего погибли люди.

Сообщается, что при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, предусмотренным частью 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

«По данным следствия, 29 сентября 2022 года в 17.30 вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня одного из жилых районов города Николаева. Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта. Два человека погибли на месте. Еще семь гражданских ранены. В результате обстрела также повреждены здания и автомобили. Какие-либо военные объекты на указанной территории отсутствуют, — говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, что накануне Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил о том, что в результате обстрела погибли три человека, еще 12 ранены.