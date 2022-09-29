Изменилось количество погибших после удара «Смерчей» ВС РФ по остановке общественного транспорта в Николаеве: с 2 до 3 горожан. О раненых сведениях не обновлялись.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Как известно, вечерняя атака по гражданской инфраструктуре Николаева была нанесена российскими РСЗО «Смерч» .

Кроме того, глава ОП Украины Кирилл Тимошенко обнародовал снимки с места трагедии.

Остальные фотографии с остановки публикуют местные ресурсы.

Первое количество пострадавших озвучили в Николаевском облсовете — 12 пострадавших и 2 погибших.