Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 29 сентября, подчеркнул, что попытками аннексии украинских территорий страна-агрессор Россия приравняет себя к псевдореспублику " Л/ДНР».

Глава государства отметил: весь мир понимает, что на самом деле будет означать попытку аннексии.

- Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит к катастрофе, которую принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым «ДНР» и «ЛНР», окончательно добьет те учреждения нормальной государственности, которые в России еще оставались, — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что российские оккупанты уничтожают на захваченных территориях экономику, культуру и социальную сферу, заполняют их могилами и застенками.

Он подчеркнул, что россияне, совершавшие военные преступления в Украине, принесут их домой, а в результате развязанной Путиным войны вся Россия останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к любым человеческим ценностям. По мнению Зеленского, это можно остановить, «остановив одного, кто хочет войны больше, чем жизнь»