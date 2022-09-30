Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что Украина должна стать военным государством по аналогии с Израилем.

В четверг, 29 сентября, Залужный встретился с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом. Он рассказал, что получил благословение на победу и слова поддержки.

« В День Памяти трагедии Бабьего Яра до боли трудно говорить о его повторении в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и других городах. Эта война показала, кто есть на стороне добра, а кто олицетворением зла. Ребе Моше Реувен Асман ясно говорит, что сегодня именно Россия является фашистским государством. А его авторитетное мнение важно в современном мире», — написал он.

Главнокомандующий отметил, что « в условиях такого соседства Украина должна стать военным государством по аналогии с Израилем». Он обсудил с главным раввином Украины назначение военного капеллана-иудея и обеспечение духовных потребностей защитников Украины.