Президент России Владимир Путин подписал указы о признании «независимости» Херсонской и Запорожской областей, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство «РИА «Новости».

— В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области, – говориться в сообщении.

Такой же указ президента страны-агрессора касается и Запорожской области.

Напомним, назначенный россиянами «председатель Херсонской ВГА» Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину с «предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта».