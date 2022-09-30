29 вересня народний депутат Максим Дирдін зустрівся з головою Первомайської районної ради Алєсєю Порхун та заступником голови Анатолієм Димидовським. Обговорили питання фінансування на утримання та обслуговування будівлі Первомайської районної ради.

Про це він повідомив на офіційній сторінці у Facebook.

— Є питання щодо фінансування на утримання та обслуговування будівлі Первомайської районної ради. Готуємо звернення до відповідного комітету щодо даної проблематики, — зазначив Максим Дирдін.

Він зазначив, якщо не знайдуть шляхи вирішення, буде розглядатись можливість прийняття непопулярних рішень.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Максим Дирдін допоміг українським військовим отримати 2 дрони Mavic 3.