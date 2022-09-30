Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные атаки России по Николаеву, Днепру и Запорожью.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинически уничтожает мирных украинцев, давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Отвечать обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев! – написал президент.

Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар. Известно, что Россия ударила по дому ракетами типа С-300 .