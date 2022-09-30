Лидеры Европейского Союза отреагировали на речь президента России Владимира Путина, объявившего незаконную аннексию четырех областей Украины: Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой.

Еще во время выступления лидеры ЕС начали комментировать ее в соцсетях, пишет LB.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен написала в Twitter, что незаконная аннексия, провозглашенная Путиным, ничего не изменит.

— 27 лидеров осуждают незаконную аннексию. Мы не признаем и никогда не признаем фейковый референдум. Мы никогда не признаем незаконную аннексию, – написал председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, в свою очередь, подчеркнул, что объявление аннексии украинских территорий Россией является большим нарушением международного права и Устава ООН.

- Никакой фейковый референдум не может этого оправдать, - написал он в Twitter.

Как сообщалось, сегодня, 30 сентября, гауляйтеры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей подписали так называемые «договоры» о вступлении украинских регионов в состав России.

Кроме того, в своей речи президент РФ Владимир Путин призвал Украину прекратить войну, которую, по его словам, она и начала.

Он заявил, что жители аннексированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стали частью России – «навсегда». Он в очередной раз грозится, что Россия будет защищать свои территории всеми имеющимися силами и средствами.

Напомним, украинские военные в рамках контрнаступательной операции фактически окружили российскую группировку в районе города Лиман и зашли в поселок Ямполь Донецкой области.