Украинские дипломаты убедили генсека ООН в необходимости решительного ответа на российскую аннексию.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Действительно, все так называемые «референдумы» прошли по тем же методикам, что в 2014 году. Но ситуация в мире и реакция мира на эти действия будут кардинально иными. Свидетельством тому является вчерашнее принципиальное и категоричное заявление Генерального секретаря ООН. Обычно генсеки крайне осторожны в таких вопросах. Но не в этот раз. Это результат общения с Генсеком Президента Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака, которые провели не один раунд переговоров с Гутеррешем и нашли аргументы, чтобы убедить: или сейчас мы все реально бьем по рукам Путина, или о международном мире и безопасности можно забыть, – подчеркнул он.