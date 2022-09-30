Украинские дипломаты убедили генсека ООН в необходимости решительного ответа на российскую аннексию.
Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— Действительно, все так называемые «референдумы» прошли по тем же методикам, что в 2014 году. Но ситуация в мире и реакция мира на эти действия будут кардинально иными. Свидетельством тому является вчерашнее принципиальное и категоричное заявление Генерального секретаря ООН. Обычно генсеки крайне осторожны в таких вопросах. Но не в этот раз. Это результат общения с Генсеком Президента Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака, которые провели не один раунд переговоров с Гутеррешем и нашли аргументы, чтобы убедить: или сейчас мы все реально бьем по рукам Путина, или о международном мире и безопасности можно забыть, – подчеркнул он.
Глава украинской дипломатии также перечислил элементы, которые уберегут страны Европы от российской агрессии:
Расширение коалиции в поддержку Украины ;
Увеличение поставок вооружения для ВСУ, включая тяжелую технику ;
Больше санкций против РФ ;
Вступление Украины в НАТО и ЕС ;
Договор, который будет гарантировать безопасность Украины ;
Противодействие партнеров Украины российским военным и другим угрозам, сдерживание ядерного шантажа от Москвы.
— Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже неотъемлемая составляющая евроатлантической безопасности. У нас еще нет над собой зонтов пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных Сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не нуждается в предоставлении ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года, подытожил Дмитрий Кулеба.
Как сообщалось, сегодня днем Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Украинские дипломаты убедили генсека ООН в необходимости решительного ответа на российскую аннексию.
Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— Действительно, все так называемые «референдумы» прошли по тем же методикам, что в 2014 году. Но ситуация в мире и реакция мира на эти действия будут кардинально иными. Свидетельством тому является вчерашнее принципиальное и категоричное заявление Генерального секретаря ООН. Обычно генсеки крайне осторожны в таких вопросах. Но не в этот раз. Это результат общения с Генсеком Президента Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака, которые провели не один раунд переговоров с Гутеррешем и нашли аргументы, чтобы убедить: или сейчас мы все реально бьем по рукам Путина, или о международном мире и безопасности можно забыть, – подчеркнул он.
Глава украинской дипломатии также перечислил элементы, которые уберегут страны Европы от российской агрессии:
Расширение коалиции в поддержку Украины ;
Увеличение поставок вооружения для ВСУ, включая тяжелую технику ;
Больше санкций против РФ ;
Вступление Украины в НАТО и ЕС ;
Договор, который будет гарантировать безопасность Украины ;
Противодействие партнеров Украины российским военным и другим угрозам, сдерживание ядерного шантажа от Москвы.
— Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже неотъемлемая составляющая евроатлантической безопасности. У нас еще нет над собой зонтов пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных Сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого при этих новых обстоятельствах не нуждается в предоставлении ПДЧ и позволяет нашим партнерам обнулить и не повторять ошибки, сделанные с 2008 года, подытожил Дмитрий Кулеба.
Как сообщалось, сегодня днем Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.