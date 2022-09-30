Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 30 сентября, заявил, что защитники Украины имеют существенные успехи на востоке, в частности, в Лимане Донецкой области.

— Есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом достаточно публичной информации. Все слышали происходящее в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла, — сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й ОМБр за храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях, а защитников из 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил спецопераций и 103-й отдельно.

30 сентября пресс-секретарь восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что операция по окружению российской группировки возле Лимана находится «на этапе завершения», оккупанты отрезаны от снабжения живой силой и боеприпасами.