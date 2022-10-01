Президент США Джо Байден отреагировал на угрозы Владимира Путина, подчеркнув готовность Штатов и их союзников защищать территорию Североатлантического Альянса.

Как сообщает Европейская правда, такое Байден сказал в обращении к американскому народу в пятницу.

— США и их союзников – подчеркиваю это – не получится запугать Путину, его безумным словам и угрозам. Он нас не испугает и не устрашит. Действия Путина – бутафорские референдумы, представление, которое он устроил, чтобы показать якобы единство ( русского народа ) – это признак того, что у него проблемы, – подчеркнул американский президент.

Он снова повторил, что Штаты никогда не признают аннексии Россией территории Украины, этого тоже не сделает и мир. Вашингтон с союзниками продолжат помогать Украине, чтобы она могла «защищать себя, свои территории и свободу».

— США вместе со своими союзниками готовы защищать каждый дюйм территории НАТО – господин Путин, не поймите меня неправильно – каждый дюйм, – подчеркнул Байден.

Президент Российской Федерации 30 сентября подписал «договор о вступлении в состав России» захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что теперь их жители – граждане РФ.

Лидеры всех стран Европейского Союза опубликовали совместное заявление, в котором решительно отвергли и безоговорочно осудили незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.