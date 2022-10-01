Фото: AFP, захоплений російський танк

1 жовтня триває 220-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

В ніч на 1 жовтня Росія здійснила черговий військовий злочин, обстрілявши житловий будинок у Миколаєві, повідомив мер Олександр Сєнкевич. За день до цього формування окупантів відзначилися ідентичним терористичним актом, після його під завалами опинилися живі люди.

В ОК «Південь» розповіли, що ЗСУ продовжують знищувати ворожі центри логістики зі складами боєприпасів на Херсонському напрямку.

За минулу добу українські захисники продуктивно підпрацювали по повітряним цілям РФ: на південному фронті знищені два БПЛА типу «Орлан-10», а також ударний гвинтокрил Ка-52 в Бериславському районі.

Водночас загарбники розгортають в окупованих регіонах півдня України інфраструктуру для примусової мобілізації громадян України, які ще не виїхали з цих територій, повідомили на рівні оперативного командування.

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З травня по вересень 2022 року Україна повернула з окупованих територій тіла 564 військовослужбовців, також вдалося забрати останки 2026 мирних українців.

Такі цифри озвучив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

Наразі ще 4390 людей вважаються зниклими безвісти.

— Розшукано та повернуто загиблих військових з непідконтрольних територій – 564. Розшукано та повернуто для поховання тіла загиблих у зоні бойових зіткнень – 2 026, — сказав він.

Олег Котенко зазначив, що частина тих, кого родичі вважали зниклими безвісти, вийшли на зв'язок. Це – 1 308 цивільних та 965 військових. Ще 163 людей було звільнено з полону. Зараз відомо про місцезнаходження ще 492 вбитих військовослужбовців. Їхні тіла поки що знаходяться на окупованій території.

При цьому, за словами уповноваженого, на деокупованих територіях є поховання ворога, які Україна буде змушена ексгумувати, щоб обміняти залишки росіян на тіла захисників ЗСУ.