Конгрессвумен Виктория Спартц, позиционировавшая себя как союзница Украины, голосовала против законопроекта, в котором было заложено финансирование для Украины более чем на $12 миллиардов.

На это обратил внимание журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш.

По результатам голосования значится, что голос республиканки Спарц был против. Именно эта конгрессвумен уже обвиняла украинские власти в ненадлежащей подготовке к войне и призывала Байдена сформировать четкую стратегию по поддержке Украины.

Как сообщалось, коллеги-республиканцы были недовольны резкими заявлениями в адрес Киева от конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спарц.