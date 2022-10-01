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Глава Министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт совершила рабочую поездку на юг Украины, в Одессу.
Первым об этом написало издание Welt .
Это первый визит немецкого министра в Украину с начала полномасштабного вторжения.
Сегодня она анонсировала поставки систем ПВО IRIS-T, которые должны получить ВСУ уже в этом месяце.
В Одессе она также осмотрела германский зенитный танк Gepard, полученный Украиной от Бундесвера.
— Ключевой момент сейчас состоит в том, чтобы эти атаки, которые нацелены против гражданского населения и используются для устрашения и убийств, чтобы с этими воздушными атаками можно было бороться, — подчеркнула Кристине Ламбрехт.
Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с немецкой коллегой инструменты усиления ВСУ.
Ранее сообщалось, что Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной.
Глава Министерства обороны ФРГ Кристине Ламбрехт совершила рабочую поездку на юг Украины, в Одессу.
Первым об этом написало издание Welt .
Это первый визит немецкого министра в Украину с начала полномасштабного вторжения.
Сегодня она анонсировала поставки систем ПВО IRIS-T, которые должны получить ВСУ уже в этом месяце.
В Одессе она также осмотрела германский зенитный танк Gepard, полученный Украиной от Бундесвера.
— Ключевой момент сейчас состоит в том, чтобы эти атаки, которые нацелены против гражданского населения и используются для устрашения и убийств, чтобы с этими воздушными атаками можно было бороться, — подчеркнула Кристине Ламбрехт.
Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с немецкой коллегой инструменты усиления ВСУ.
Ранее сообщалось, что Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T вместо одной.