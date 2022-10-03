В Украине растет количество учеников, которые могут учиться по смешанной форме – сейчас более 2 млн детей имеют возможность ходить в школу.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает УНН.

— Все больше украинских детей переходят от онлайн к смешанной форме обучения. Сейчас в смешанную форму обучения привлечено на 120 тысяч больше украинских учеников по сравнению с 1 сентября. Отдельно хочу сказать, что все больше школ, где организованы соответствующие укрытия, открывают свои двери. Также дети возвращаются в Украину и приобщаются к обучению. Сейчас есть возможность учиться в более чем 2 миллиона украинских учеников. То есть около 65% детей имеют возможность посещать учебные заведения, - сообщил Андрей Витренко.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области РФ ввели дистанционный режим обучения в школах приграничных с Украиной районов.