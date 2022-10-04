Российские войска покинули ключевой украинский город Лиман настолько быстро, что покинули тела своих солдат на улицах, где они лежат до сих пор. Местные еще не успели убрать трупы оккупантов.

Об этом пишет AP.

Два дня спустя после полной деоккупации Лимана команда Associated Press увидела в городе по меньшей мере несколько десятков тел российских солдат, которые все еще лежали на земле. Россияне отказываются забирать убитых своих, оставляя их гнить.

После прихода ВСУ лиманчане вылезли из подвалов, где они прятались во время боя, и начали разводить костры для приготовления пищи. С мая в городе нет воды, света и газа. Сгорели многие жилые дома во время российской оккупации.

Напомним, Лиман был официально освобожден в субботу, 1 октября.