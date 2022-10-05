Министерство обороны США обнародовало подробный список вооружения и техники, которые будут поставляться в Украину в рамках последнего пакета оборонной помощи на $625 миллионов.

Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте Пентагона во вторник, передает Укринформ.

«Этот пакет является уже 22-м выделением (по полномочиям президента США – ред.) вооружения из запасов Минобороны США для Украины с августа 2021 года», – отмечается в сообщении.

В него входят четыре ракетных системы HIMARS и соответствующие боеприпасы, 16 гаубиц калибра 155-мм вместе с 75 тысячами снарядов к ним. Отдельно поставляется 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, а также тысяча снарядов такого же калибра для дистанционного минирования.

Кроме того, в Украину будут отправлены 16 гаубиц калибра 105-мм, 30 тысяч мин для 120-миллиметровых минометов. В списке отмечены также 200 противоминных транспортных средств MaxxPro, 200 тысяч патронов, оборудование для установки помех и противопехотные боеприпасы Claymore.

Как сообщалось, во вторник правительство США объявило о выделении нового оборонного пакета на общую сумму $625 миллионов. Всего в этом году Соединенные Штаты выделили более $17,5 миллиарда в помощь Украине сфере безопасности, в том числе $16,8 миллиарда долларов с начала масштабного вторжения РФ в Украину.