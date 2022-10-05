В Херсонской области украинские военные ликвидировали известного российского захватчика Егора Горшкова.

Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, пишет «Мост».

Горшков был ликвидирован еще 28 сентября. Он являлся руководителем миссии российского общественного движения «Суть времени» на оккупированных территориях Донецкой области.

Егор Горшков также был ветераном войн России против Грузии, Молдовы и Украины и принимал участие в Югославской войне.

Ранее сообщалось, что в течение 4 октября подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.