Первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что журналисты снова вернутся на заседание Рады, когда для этого будут соответствующие условия безопасности.

Об этом он сказал в блиц-интервью YouTube-проекту "Бабеля" "ТА.ЗА.ШО».

По его словам, это произойдет, когда «об этом нам скажут соответствующие органы».

— Я много где был в Европе, там не всегда журналисты вместе с депутатами в парламентах, есть по-разному. Здесь дело больше нашей политической культуры. У нас был открытый парламент, с возможностью вести съемку и трансляцию. Мы должны уважать свободу слова и делать все для того, чтобы журналисты могли работать в рамках парламента, - сказал Александр Корниенко.

Он добавил, что нужно решить еще ряд вопросов, в частности, по переаккредитации представителей СМИ.

— Думаю, вам самим будет неприятно работать рядом с бывшими сотрудниками издания [анатолия] шария, которое сейчас называется как-то там «Суперновое издание», — заметил первый вицеспикер.

Также Александр Корниенко подчеркнул, что информацию о ходе и результатах работы парламента не скрывают — все заседания выкладываются на YouTube через несколько часов после того, как состоялись.

— По времени и месту собрания эта информация не разглашается по причинам безопасности. А что касается выступлений, позиций, кто что говорил и какие шутки даже звучали — все это можно услышать и увидеть. Есть также результаты голосования на сайте Рады», - сказал он.

Напомним, что николаевские журналисты рассказали, как работают в условиях войны.