Глава Европарламента Роберта Мецола заявила о том, что передаст лидерам ЕС на саммите в Праге в пятницу послание о том, что ЕС должен поставить танки в Украину и ускорить процедуру присоединения страны к блоку.
Об этом пишет «Зеркало недели».
— Украинцам нужно оружие, которым они могут воевать, чтобы вернуть свою территорию, и это означает, например, танки Leopard II, которые есть у нескольких государств-членов, — сказала глава Европарламента в интервью во время пленарного заседания парламента в Страсбурге.
Мецола, которая была первой главой структуры ЕС, посетившей Киев еще в апреле, заявила, что страны, желающие предоставить танки, получат компенсацию из фонда ЕС, European Peace Facility, выделившего Украине 2,5 миллиарда евро (2,5 миллиарда долларов) ) на военные закупки.
— Я думаю, что нам нужно провести эти обсуждения сейчас, особенно потому, что мы видим эскалацию России, но и с другой стороны, когда мы видим, что Украина успешно вытесняет россиян, — сказала она.
Еще весной президент Европарламента Роберта Мецола приезжала в Киев для солидарности с украинским народом.
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Глава Европарламента Роберта Мецола заявила о том, что передаст лидерам ЕС на саммите в Праге в пятницу послание о том, что ЕС должен поставить танки в Украину и ускорить процедуру присоединения страны к блоку.
Об этом пишет «Зеркало недели».
— Украинцам нужно оружие, которым они могут воевать, чтобы вернуть свою территорию, и это означает, например, танки Leopard II, которые есть у нескольких государств-членов, — сказала глава Европарламента в интервью во время пленарного заседания парламента в Страсбурге.
Мецола, которая была первой главой структуры ЕС, посетившей Киев еще в апреле, заявила, что страны, желающие предоставить танки, получат компенсацию из фонда ЕС, European Peace Facility, выделившего Украине 2,5 миллиарда евро (2,5 миллиарда долларов) ) на военные закупки.
— Я думаю, что нам нужно провести эти обсуждения сейчас, особенно потому, что мы видим эскалацию России, но и с другой стороны, когда мы видим, что Украина успешно вытесняет россиян, — сказала она.
Еще весной президент Европарламента Роберта Мецола приезжала в Киев для солидарности с украинским народом.