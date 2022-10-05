Глава Европарламента Роберта Мецола заявила о том, что передаст лидерам ЕС на саммите в Праге в пятницу послание о том, что ЕС должен поставить танки в Украину и ускорить процедуру присоединения страны к блоку.

Об этом пишет «Зеркало недели».

— Украинцам нужно оружие, которым они могут воевать, чтобы вернуть свою территорию, и это означает, например, танки Leopard II, которые есть у нескольких государств-членов, — сказала глава Европарламента в интервью во время пленарного заседания парламента в Страсбурге.

По словам представительницы ЕС, Германия, Австрия, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Норвегия, не входящие в ЕС Швейцария и Турция в общей сложности имеют около 2000 танков.

Мецола, которая была первой главой структуры ЕС, посетившей Киев еще в апреле, заявила, что страны, желающие предоставить танки, получат компенсацию из фонда ЕС, European Peace Facility, выделившего Украине 2,5 миллиарда евро (2,5 миллиарда долларов) ) на военные закупки.

— Я думаю, что нам нужно провести эти обсуждения сейчас, особенно потому, что мы видим эскалацию России, но и с другой стороны, когда мы видим, что Украина успешно вытесняет россиян, — сказала она.

Еще весной президент Европарламента Роберта Мецола приезжала в Киев для солидарности с украинским народом.