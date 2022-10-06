Европейский союз должен поставить Украине танки. Об этом заявила представитель Европарламента Роберта Метсола, передает France24.

— Украинцам нужно оружие, которым они могут воевать, чтобы вернуть свою территорию, и это означает, например, танки Leopard II, имеющие несколько государств-членов, – заявила глава Европейского парламента.

Она подчеркнула, что передаст этот призыв лидерам ЕС на саммите в Праге, который состоится 7 октября.

Метсола заявила, что страны, желающие предоставить танки, получат компенсацию из фонда ЕС European Peace Facility, который выделил Украине 2,5 млрд евро на военные закупки.

— Я думаю, что нам нужно провести эти обсуждения сейчас, особенно потому, что мы видим эскалацию в России, но и с другой стороны, когда мы видим, что Украина успешно вытесняет россиян, – сказала она.

Как отмечается, несколько стран ЕС озабочены тем, что большие поставки в Украину из их арсеналов могут поставить под угрозу собственный потенциал национальной обороны.

Однако Метсола утверждает, что поставка Украине танков Leopard не повлияет на всеобщую боевую готовность отдельных стран.

По словам представителя ЕС, Германия, Австрия, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Норвегия, не входящие в ЕС Швейцария и Турция в общей сложности имеют примерно 2000 танков.