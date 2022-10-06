Президент Владимир Зеленский сообщил 5 октября о начале присоединения Украины к Организации экономического сотрудничества и развитию.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

— У нас сегодня несколько событий, которые очень веско подтверждают веру мира в будущее Украины, доверие мира к нашей прочности. Во-первых, начинаем присоединение Украины к Организации экономического сотрудничества и развития, – сказал президент.

Он пояснил, что это одна из самых престижных глобальных организаций, объединяющая 38 сильнейших государств.

- Это демократии, это рыночные экономики, это большинство экономического потенциала мира. От Австрии до Японии, от Соединенных Штатов Америки до Южной Кореи, от Канады до Турции. Украина будет среди них и в этом формате, – рассказал Зеленский.

Он добавил, что Украина подала свою заявку на вступление и была поддержана Организацией. Государство получило специальный статус присоединяющейся страны. Президент заверил, что будут исполнены все необходимые условия для полноправного членства Украины. В этом году в Киеве заработает региональный офис Организации.



