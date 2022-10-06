Народный депутат Максим Дырдин принял участие в заседании рабочей группы в Комитете по бюджету над предложениями субъектов права законодательной инициативы к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2023 год.

Во время заседания им было предложено увеличить расходы на Первомайский район. Однако предложение было отклонено. Максим Дирдин отметил, что сейчас рассматриваются другие пути решения вопроса.

— Мое предложение об увеличении для районного бюджета Первомайского района объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение отдельных расходов районных советов, направленных на выполнение их полномочий в сумме 2,067,5 тысячи гривен было отклонено рабочей группой. Ищем дальше пути решения, — сообщил Максим Дирдин.

Также он отметил, что работа над главным финансовым документом в условиях полномасштабной войны с Россией сложна и сверхважна.

Напомним, что 29 сентября Максим Дырдин встретился с председателем Первомайского районного совета Алесей Порхун и заместителем председателя Анатолием Димидовским. Обсудили вопросы финансирования содержания и обслуживания здания Первомайского районного совета.