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Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар заявил, что его страна давила и в дальнейшем будет давить на Москву, чтобы остановить войну в Украине.
Его заявление цитируют СМИ Новой Зеландии, в которую тот прибыл после заседания ООН.
Глава МИД Индии гарантировал, что его страна будет привлекать и другие государства, чтобы заставить Россию принять мирное соглашение и не заниматься ядерным терроризмом, как она это делала с обстрелами Запорожской АЭС.
— Индия готова сделать все возможное для разрешения украинского кризиса, — подчеркнул индийский министр.
Как сообщалось еще в июле, Индия возобновила импорт подсолнечного масла из Украины.
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Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар заявил, что его страна давила и в дальнейшем будет давить на Москву, чтобы остановить войну в Украине.
Его заявление цитируют СМИ Новой Зеландии, в которую тот прибыл после заседания ООН.
Глава МИД Индии гарантировал, что его страна будет привлекать и другие государства, чтобы заставить Россию принять мирное соглашение и не заниматься ядерным терроризмом, как она это делала с обстрелами Запорожской АЭС.
— Индия готова сделать все возможное для разрешения украинского кризиса, — подчеркнул индийский министр.
Как сообщалось еще в июле, Индия возобновила импорт подсолнечного масла из Украины.