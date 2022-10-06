Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар заявил, что его страна давила и в дальнейшем будет давить на Москву, чтобы остановить войну в Украине.

Его заявление цитируют СМИ Новой Зеландии, в которую тот прибыл после заседания ООН.

Глава МИД Индии гарантировал, что его страна будет привлекать и другие государства, чтобы заставить Россию принять мирное соглашение и не заниматься ядерным терроризмом, как она это делала с обстрелами Запорожской АЭС.

— Индия готова сделать все возможное для разрешения украинского кризиса, — подчеркнул индийский министр.

Как сообщалось еще в июле, Индия возобновила импорт подсолнечного масла из Украины.