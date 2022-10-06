Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ) собирается вдвое увеличить численность миссии на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Сейчас на станции находятся два представителя МАГАТЭ, ротация займет три-четыре недели.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время брифинга в Киеве в четверг, 6 октября, сообщает Общественное.

По словам Гросси, он отправится в Москву для обсуждения ядерной безопасности на станции, а затем вернется в Киев, чтобы рассказать президенту Владимиру Зеленскому об итогах переговоров.

«Я договорился с президентом Зеленским, что доложу ему о двух вещах, которые буду обсуждать в России: ситуацию на станции и установление [там] безопасности в целом. Я также рассчитываю, что снова вернусь в Запорожье, если смогу», - отметил Гросси.

После встречи с Зеленским Гросси написал в Twitter, что они добились прогресса по вопросу зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин 5 октября подписал указ о передаче захваченной оккупантами ЗАЭС в собственность страны-агрессора.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Специалисты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности установить зону безопасности вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и отстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщалось, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Впоследствии оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов .



