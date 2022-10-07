Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отмечает, что украинские военные не имеют права перевести нынешнюю войну на следующие поколения, «врага нужно уничтожить здесь и сейчас».

Об этом пишет Радио Свобода.

«На нашей земле продолжается борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас. И мы это можем сделать», – написал он в твиттере.

Российское масштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы.

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию», а также «защиту людей от геноцида».

В ООН по состоянию на 2 октября смогли подтвердить 6114 случаев гибели и 9132 случая ранения гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России.