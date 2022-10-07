В Николаевской области жители 13 громад соревновались в приготовлении блюд в условиях военного положения на «WAR: гастрофронт Николаевщины». Готовили без электричества и газа и с продуктов, полученных из гуманитарных наборов.

Об этом сообщает Николаевский областной центр народного творчества и культурно-образовательной работы.

Гастрономическое осмотр провели 17 по 30 сентября, в нем было задействовано более 35 участников, которые предоставили рецепты и технологию приготовления блюд в условиях военного времени из овощей собственного огорода и продуктов, получивших как гуманитарную помощь.

— Представлены блюда, которые готовились на костре, без света и газа, в печи на дровах или в кабице, а также блюда нашей народной кухни, которые готовились в регионах временной эмиграции. Все рецепты подкреплялись двумя-тремя фотографиями с моментами приготовления и готового блюда, — отметили организаторы мероприятия.

К приготовлению блюд приобщались целие семьи. Среди прочего участники приготовили «Картофель с селедкой», «Шампудли по-баштански» и «Мужской борщ».

Рецепты лучших блюд войдут в буклет «Гастрофронт Николаевщины», добавляют организаторы мероприятия.

Напомним, что традиционное блюдо Витовщины на международном конкурсе «ШансЛенд Festival» в августе 2022 года представила председатель экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия Витовщины Наталья Феник.

Также напомним, 1 июля украинский борщ был внесен в список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране.