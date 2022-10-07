Петр Порошенко в Великобритании побывал на военном составе, откуда в Украину отправляют очередную партию техники для ВСУ, купленную совместно с волонтерами. Одна из позиций – самый большой танковый тягач Oshkosh.

Об этом сообщает пресс- служба политика.

Петр Порошенко объясняет: когда Украина получит танки натовского образца, то их перевозить смогут только мощные тягачи.

Средства на одну из машин собирали волонтеры на день рождения пятого Президента, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.

— Как мы и обещали – это то, что я ждал 26 сентября. Спасибо Марине и Ирине Геращенко за такую инициативу. Это то, о чем мечтают Вооруженные Силы Украины – самый мощный, самый большой в мире и самый новый, который только можно найти на складах долгосрочного хранения, крутой трак Oshkosh, – отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что машина имеет нулевой пробег и надежна с очень редким трейлером-прицепом.

— И делается все это для перевозки танков и бронетехники натовского образца, вес которых превышает 60 тонн. Напомню: вес советских танков, стоящих на вооружении украинской армии, составляет около 40 тонн. А уже немецкие танки, немецкие САУ – а я надеюсь, у нас будут и Леопарды, и Абрамсы – они весят уже более 60 тонн. И пока их никто не способен возить, — объясняет Петр Порошенко.

Также он отметил, что в машине есть места для 4-5 бойцов, механиков или техников.

— Я верю в то, что НАТО поставит нам танки. Я верю в то, что они будут как американские, так и германские. И мы делаем все для того, чтобы подготовиться, – объясняет пятый Президент.

14 сентября стало известно, что Фонд Порошенко и ОО «Справа громад» получили экспортные лицензии Государственного департамента США на приобретение двух танковых тягачей Oshkosh.

Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов. Нагрузка составляет 60 тонн. Тягач Oshkosh M1070 был разработан для транспортировки танков Abrams.

Отметим, что почти три четверти американцев считают, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на угрозы России относительно использования ядерного оружия.